Dice el refranero popular que el que avisa no es traidor, y qué razón lleva. Hace semanas, en la presentación de Red Bull, Christian Horner, jefe del equipo, afirmó que "cuando lleguemos a la primera carrera, el RB18 no se parecerá mucho a lo que es hoy".

Pues bien, no ha hecho falta esperar a la primera cita del calendario en Baréin. Después de su 'filming day' en Silverstone, el que se vio un monoplaza completamente distinto al presentado, la gran sorpresa ha llegado en la primera jornada de test en Barcelona.

Hasta Lewis Hamilton, que no correrá este primer día de test, ha querido acercarse al garaje de los de las bebidas energéticas para 'espiar' al RB18.

El paddock de Montmeló ha alucinado con el trabajo del famoso ingeniero Adrian Newey, que ha presentado un monoplaza en el que los pontones han llamado poderosamente la atención por su altura y delgadez.

Mira el corte debajo del la entrsds del pontón, increíble.

Note the huge undercut on the sidepod . Amazing

👁👁👁👁👁👁👁 pic.twitter.com/mx7EgWuPz3