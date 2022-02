Carlos Sainz y Charles Leclerc han sido los pilotos más regulares en los entrenamientos de pretemporada en Barcelona. Todos apuntan que Ferrari ha dado un paso al frente, pero el piloto español pide cautela.

De hecho, ha llevado la contraria a todos y ha afirmado que "los números" de Ferrari no les dicen que ellos "estén por delante" del resto de escuderías: "En sus números se apunta a que Ferrari está por delante según ellos, pero en los nuestros todavía apuntan a que no. Yo de lo que me fío es de lo que tenemos nosotros", ha dicho Sainz a la prensa española que se encuentra en Montmeló.

Y coincide con su excompañero Lando Norris en que no se cree los tiempos de los Mercedes: "Sobre todo, de Mercedes no me creería mucho a tenor de lo visto en los últimos años".

El de Ferrari no se moja sobre cuál es el coche que más le ha sorprendido: "Sinceramente, me han sorprendido todos. Lo diferente que somos los unos de los otros. Decían que iba a ser una reglamentación restringida, al menos eso afirmaban los ingenieros, a la hora de diseñar coches. Pero de repente han aparecido 10 coches que no tienen nada que ver el uno con el otro".

"Me gusta que haya coches tan diferentes y que la imaginación de cada grupo de ingenieros haya volado para hacer cosas distintas. Luego ya veréis que todos llegaremos a un tiempo por vuelta similar. Es lo bonito de la F1", dice.

Con respecto al nuevo reglamento y a lo diferente que son los monoplazas, así lo explica Sainz: "Lo noto más en el estilo de conducción. Puedo deslizar un poco más. El año pasado era un golpe de volante y hacías la curva. Sin embargo, en este 2022 podemos jugar un poco más con los coches".

El F1-75 es el coche que más ha sorprendido. ¿Qué espera Sainz del coche?: "Expectativas tenía pocas porque no tenía ni idea de dónde están los demás. Sabemos el trabajo que llevamos hecho con este coche en el último año y medio. Ha habido cosas que nos han gustado y otras que no. Es algo que sucede en cada test. Para eso estamos aquí, para progresar".