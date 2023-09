Lewis Hamilton y George Russell tuvieron una intensa batalla en Suzuka. Finalmente el equipo Mercedes le pidió al joven piloto que dejara pasar a su compañero. Y éste aceptó la orden.

Tras la carrera no tuvo ninguna pega a su equipo y celebró las batallas que está teniendo en pista con el siete veces campeón de la Fórmula 1: "Me alegré de estar en posición de presionarle y pasar a la acción. Fue una carrera dura, pero también creo que justa".

"Por supuesto, perdimos algo de tiempo cuando nos peleamos entre nosotros. Y de nuevo, te frustras un poco por la radio, pero eso forma parte de las carreras", comentó el piloto británico.

"Como he dicho, no vamos a ceder la posición fácilmente el uno ante el otro y todavía era pronto en la carrera. Yo era más rápido pero él estaba delante de mí, eso es parte de las carreras, ni siquiera lo vamos a discutir. No hay nada que discutir. Tenemos cosas más importantes en la cabeza, como hacer que nuestro coche sea más rápido", detalló George.

Aceptó Russell que su equipo le diera la orden de dejar pasar a su compañero y justificó sus comentarios en la radio: "Usas la radio como una especie de vía de escape, porque hace mucho calor en el coche y es una carrera larga, estás empujando durante hora y media...".

George dejó pasar a Hamilton y cruzó la línea de meta en séptimo lugar. Y a pesar de todo lo ocurrido, satisfecho con su domingo. "Por supuesto que fue una buena decisión la que tomó el equipo", insistió para finalizar.