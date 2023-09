La segunda posición de Mercedes en el Mundial de Constructores está en peligro tras el más que evidente pasoadelante de Ferrari. Y es que los de Maranello se han consolidado como uno de los equipos más fuertes tras la victoria de Carlos Sainz en el GP de Singapur.

Algo que ha quedado corroborado en el último Gran Premio de Japón, donde los hombres de Mercedes sufrieron para mantenerse en el mismo ritmo que los hombres de Ferrari. Tanto es así que, de no ser por un error estratégico en los de Maranello, tanto Carlos como Charles habrían acabado por delante.

Sin embargo, tras el 'undercut' de Hamilton a Sainz, Mercedes ordenó al heptacampeón del mundo que no se distanciara de su compañero de equipo, pese a tener mejores neumáticos, para darle DRS y que así pudiera defenderse de los ataques del piloto madrileño.

Una decisión que, tal y como ha dejado claro a través de unas declaraciones recogidas por 'RacingNews365', no ha entendido Lewis Hamilton:"No creo que fuera una buena idea".

"Cuando me lo sugirieron, supe que obviamente lo habían pensado desde la última carrera y no tenía sentido. Necesitaba llegar lo más lejos posible. Y estaba en camino, tenía unos dos segundos de ventaja y me pidieron que le diera a George DRS", confiesa el británico.

"Tuve que soltar el acelerador en la recta para ponerlo 0,8 segundos detrás. Luego consiguió el DRS pero luego lo adelantaron, lo que iba a suceder porque estaba en una parada única. Lo superó y luego estuvo justo detrás de mí, así que no es ideal. Lo hizo muy, muy difícil durante las últimas dos vueltas", concluye.