Aston Martin ha firmado un incio de año 2023 prácticamente perfecto si se tiene en cuenta de dónde viene el equipo británico. Los ingleses han pasado de sufrir por entrar en los puntos a contar ya con siete podios en lo que va de año.

No obstante, uno de los grandes culpables de que Aston Martin haya estado coleándose con Red Bull ha sido Fernando Alonso. El piloto español ha sido el encargado de conseguir todos y cada uno de los podios y, además, está llevando el monoplaza al límite de sus prestaciones.

Precisamente por no saber a ciencia cierta el ritmo del coche y hasta dónde se podría aspirar, Sam Russell, uno de los mecánicos de Fernando, especuló y apostó sobre la posición final de Alonso en el Gran Premio de Arabia Saudí.

Una decisión que le salió cara a Russell, pues al británico ahora le acompañará de por vida encima del tobillo aquella terceraposición lograda por el ovetense en Jeddah. A través de un vídeo publicado en las redes sociales de Aston Martin, Sam ha revelado cómo sucedió.

"El tatuaje de la tarta en el podio, perdí una apuesta en Arabia Saudí con Mark, el chico con el que trabajo, y dijo que, si conseguíamos un podio, tendría que diseñar un tatuaje y él me pagaría, pero yo tendría que hacérmelo", confiesa.

What do carbon fiber, sanding floors, and podium pie all have in common? 👀

This time on INSIDER Stories, we speak to Composite Technician Sam Russell about his role, what he does in his spare time, and the story behind his podium pie tattoo!#ItalianGPpic.twitter.com/MCFJPy5OHz