Concluido el Gran Premio de Estados Unidos el pasado domingo, no será hasta el jueves por la tarde cuando se conocerá el orden real en el que acabó la carrera en Austin.

Será entonces cuando la FIA publicará su veredicto en lo ya denominado 'caso Fernando Alonso'. Tras sufrir un fortísimo choque con Lance Stroll, el asturiano entró a boxes para cambiar neumáticos y alerón delantero y salir a por la remontada.

Tras el accidente, parecía que Alonso iba encaminado a un nuevo 'DNF', pero el Alpine aguantó el golpe y quedó casi en perfecto estado.

Casi porque en plena remontada, cuando iba a adelantar a Kevin Magnussen, su retrovisor derecho salió volando y, por ello, la FIA le sancionó después de la carrera con 30 segundos.

De terminar en un heroico séptimo puesto a acabar en un decimoquinto lugar fue muy decepcionante para Fernando, que tardó 24 horas en pronunciarse tras publicarse la penalización.

La sanción llegó horas después de la bandera a cuadros, y en ese tiempo el ovetense sí se pronunció en redes.

"Un samurái debe mantener la calma en todo momento, incluso ante el peligro. Gracias Austin, has sido muy amable con nosotros", escribió.

Pues bien, tras conocerse que Alpine y Haas se reunirán con la FIA, Esteban Ocon, compañero de Alonso, ha mostrado su apoyo al '14' a través de un mensaje en redes.

"Menudo pilotaje de Fernando. Merecía más", ha escrito mencionando el tuit anterior del bicampeón del mundo de Fórmula 1.

Ocon sabe que en caso de prosperar la protesta de Alpine, el veterano piloto quedaría a solo ocho puntos de él en la clasificación, pero también es conocedor de que esas unidades extra son esenciales en la lucha contra McLaren en el Mundial de Constructores. El jueves conoceremos la resolución del 'caso Fernando Alonso'.

