El incumplimiento de Aston Martin con respecto al techo de gasto estaría relacionado con la fiscalidad de Reino Unido. De ahí que la FIA sólo señale a Red Bull como la escudería que sí ha incumplido el límite de gasto. Y los de las bebidas energéticas sí podrían recibir una sanción grave.

Sin embargo, la situación es muy diferente en Aston Martin. Fernando Alonso puede respirar tranquilo. Desde el equipo han anunciado que están "cerca" de llegar a un acuerdo con la FIA. Lo afirmó Mike Krack tras el Gran Premio de Estados Unidos.

"Preferiría que tuviéramos un acuerdo firmado antes de entrar en materia. También habrá un comunicado de prensa de la FIA, que luego se acordará con nosotros, así que tendremos más detalles en los próximos días", detalló el jefe de Aston Martin en el paddock.

La pelota está en el tejado de la FIA: "También depende de la FIA, y ahora tenemos a gente viajando, pero creo que hemos hecho un par de pasos adelante este fin de semana. Así que pienso que no estamos lejos, pero no puedo decir si es mañana, el miércoles o cuando sea".

Asegura que su situación es bien diferente a la de Red Bull. De hecho, los últimos días se ha deslizado que habría una "oferta secreta" de la FIA al equipo para cerrar el asunto. "Son dos cosas independientes, que no me importaría que termináramos con la nuestra lo antes posible, y, además, es una situación diferente, no estamos gastando más", detalla Krack.

Un acuerdo con la FIA

Aston Martin ha deslizado ese acuerdo con la Federación, que apartaría por completo la posibilidad de una posible sanción de cara a la próxima temporada.

Aston Martin está trabajando ya en el desarrollo del coche del año que viene. Pero no sólo eso. Es una realidad que su monoplaza de 2022 no tiene nada que ver en estos momentos con el del comienzo de la temporada. Ahora pelean por la sexta plaza en el campeonato de constructores.

Una plaza que se antoja fundamental de cara precisamente a ese límite de gasto. Los equipos reciben premios económicos en función de su posición en la clasificación. Por lo tanto, tanto Aston Martin como Alonso se están jugando mucho en este final de campeonato de Fórmula 1.