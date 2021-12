Max Verstappen ha protagonizado una de las acciones más polémicas que se recuerdan en la historia de la competición en el GP de Arabia Saudí cuando, al tener que devolver la posición a Hamilton por otra acción antideportiva, frenó en zona de DRS provocando un incidente con el Mercedes.

Todo sucedió en la vuelta 37. En ese momento, por radio le dijeron a Max que tenía que devolver la posición con Hamilton. El motivo, que ganó ventaja por fuera de la pista en la primera curva de Yeda. Sí, otra vez los exteriores de la trazada. Y otra vez Verstappen y Hamilton de por medio. Sin embargo, esta vez el desenlace fue de esos que pasarán a la historia de la Fórmula 1.

Porque Verstappen quizá quiso devolver la posición a Lewis, pero lo hizo en zona de DRS. En la zona más rápida de toda la pista, cuando Hamilton estaba tras él. No se apartó de la trazada, y metió tercera en una zona de octava.

Lo que sucedió fue que el inglés se lo llevó puesto. "¡Mi alerón está roto!", dijo el heptacampeón del mundo por radio a Mercedes.

El equipo no daba crédito. Los de la estrella, en el box, apuntaron a la FIA por radio para que tomara una decisión. Una que se hará esperar porque la única sanción que Max se llevó fue de cinco segundos por la acción del origen de una de las maniobras que recuerdan a otras de mediados de los 90.

Tal fue la escena que hasta su ingeniero de equipo, uno de los suyos, le dijo a Max por radio que lo que hizo no era necesario.

"Este tío está loco", dijo Hamilton, que vio cómo tampoco Verstappen aflojaba para que le devolviese la posición que debía.

