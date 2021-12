Jos Verstappen, padre de Max Verstappen, ha cargado duramente contra Lewis Hamilton. El progenitor del piloto neerlandés, que también corrió en la F1 en su día, no perdona al inglés lo sucedido en Silverstone y su actitud en un podio que, según dice, fue un antes y un después.

"Como piloto le respeto, pero por todo lo demás no", afirma en declaraciones en 'Daily Mail'.

Va más allá: "Max y él solo hablan en el podio, y muy poco. Con el resto, cuando veo a Max con los demás, creo que se llevan muy bien".

"Pero con Lewis no hay nada. Hamilton está en su propio mundo", dice el padre de Verstappen.

Jos prosigue: "Yo corrí aquí. No se puede comparar con lo de Max, pero cuando hablo con algunos pilotos todos son muy amistosos".

"Pero otros ni te miran. Miran al suelo", relata Jos.

También tuvo palabras, no buenas, para Toto Wolff, jefe de Mercedes: "No me gusta su actitud. Unos pilotos están en el hospital y ellos celebraban como si acabaran de ganar el Mundial. Ni se puso en contacto con nosotros".

"Ahí conocí a otro Wolff. Nos habló en año nuevo, no digo que quisiera llevarse a Verstappen, pero antes de Silverstone todo iba bien", sentencia Jos.

