Aston Martin da para lo que da. Ni Fernando Alonso ni Lance Stroll puntuaron en Monza. El asturiano sacó el máximo y quedó undécimo, fuera de los puntos. A pesar de ello dijo ante los medios que había completado una de sus mejores carreras de este 2024.

"Creo que ha sido una de mis mejores carreras del año, si no la mejor. Creo que el coche hoy estaba para estar decimosexto o decimoséptimo, y lo hemos puesto noveno durante casi toda la carrera y décimo en la salida. Luego, undécimos al final, a ocho décimas del noveno y a una décima del décimo. Duele enormemente no haber sumado ningún punto", dijo el bicampeón de la Fórmula 1.

"Este fin de semana me he encontrado muy bien y he exprimido el coche al máximo. Carrera bien ejecutada, buenas paradas, buena salida, buen ritmo... Pero el déficit del coche es más grande que en las últimas carreras. Nos deja un sabor un poco amargo", indicó.

La degradación es el gran problema del AMR24: "La degradación ha sido alta. Nuestro coche tiene esa peculiaridad, que se come los neumáticos".

Deslizamos en las curvas y no tenemos agarre, así que tenemos un buen combo en el coche y no tenemos casi ningún punto fuerte. Eso nos dificulta un poco las carreras. Hay que seguir luchando y como siempre decimos: la siguiente carrera tenemos que aprender cosas de ésta y volver más fuertes. A ver si hay una respuesta, algo de acción, no siempre venir con el mismo coche", señaló el compañero de Lance Stroll.

Ahora, dentro de dos semanas, Bakú. Y la historia no cambiará demasiado para Aston Martin. Noveno o décimo es lo máximo a lo que pueden aspirar en carera. Ya lo dijo Fernando. Y qué razón tenía.