Fernando Alonso a Aston Martin. Oscar Piastri a McLaren. Pierre Gasly a Alpine. Ese triple movimiento en la Fórmula 1 estuvo estrechamente relacionado. Porque el mercado comenzó a moverse cuando se anunció por sorpresa la salida del asturiano del equipo Alpine.

Gasly, en declaraciones que recoge 'GPFans', habla de todo lo que ocurrió en el mercado: "La situación cambió por completo desde el instante en el que Fernando se marchó".

"Aquello desató todo el caso que hubo después, y al final, fue un caos positivo para mi, porque acabó deparando una oportunidad alucinante, y una colaboración muy emocionante con Alpine. Definitivamente fue algo inesperado, al menos para el año próximo", explica.

Fue ese cambio de Fernando el que provocó que las negociaciones se aceleraran. Porque días antes el escenario era bien diferente: "Hubo un momento en el que parecía cada vez más probable que Daniel (Ricciardo) mantuviese su asiento en McLaren, por lo que ambos estaríamos terminando nuestros contratos al acabar 2023".

"A Fernando le habían ofrecido una extensión de un año, así que por entonces todas las oportunidades estaban abiertas para 2024. Ya había firmado con AlphaTauri para seguir hasta el final de mi contrato con Red Bull", explica.

"Siempre estuvieron interesados en mi en el pasado, y teniendo un ojo puesto en mi trayectoria. Pero digamos que todo empezó a concretarse cuando Fernando apretó el gatillo y se fue a Aston", detalla Gasly.

Sentía que en Red Bull, donde había perdido su asiento en el primer equipo, ya no podía progresar más: "Veía que estaba tocando techo. No iba a subir, y les dije que no soy un piloto que está satisfecho peleando por ser octavo o décimo. Eso no es por lo que trabajo. Esa no es mi motivación diaria, quiero y necesito más que eso".