Alguersuari pone fecha a la resurrección de Aston Martin: "Estarán entre los primeros"

El expiloto de Fórmula 1 confía ciegamente en que los de Silverstone den "un salto de calidad en los próximos cuatro o cinco meses".

"Hay un señor que no va a dormir"

A pesar del inicio calamitoso de Aston Martin en 2026, hay quien no ha perdido la fe en el equipo de Fernando Alonso.

Es el caso de Jaime Alguersuari, que en 'Jugones' ha afirmado sin medias tintas que los de Silverstone resucitarán más pronto que tarde.

Y tiene claro quién ejecutará el cambio: "Hay un señor que no va a dormir ni día ni noche para que este equipo sea ganador, y se llama Adrian Newey".

"De la parte del chasis y aerodinámica, no dudo que Aston Martin va a estar al nivel de Ferrari y Mercedes", ha afirmado el expiloto de Fórmula 1.

Alguersuari también tiene fe ciega en Fernando: "Creo que también Fernando Alonso, a pesar de las circunstancias, está en la tesitura ganadora".

De hecho, pone fecha a la mejora: "Una vez que se resuelva ese problema, van a estar entre los ocho primeros. Estoy muy convencido de que darán un salto de calidad en los próximos cuatro o cinco meses".