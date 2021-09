Fernando Alonso ya deja claro que va a ir a por todas en el GP de Rusia. El asturiano, que arranca sexto en Sochi, ha reconocido que no tiene mucho que perder cuando el semáforo se apague en una salida, con dos curvas complicadas, que puede tener bastante acción en pista.

Y eso es algo que, según dice, otros no se pueden permitir: "Estamos en una posición para arriesgar. Los demás no. Nosotros, desafortunadamente, no estamos peleando por el Mundial ni nada de eso".

"Eso sí, no nos volveremos locos. Intentaremos ganar y recuperar posiciones", cuenta.

Fernando ha estudiado al milímetro la salida en Rusia: "La primera curva es muy difícil; la segunda, de las más complicadas del Mundial".

"En las últimas cinco carreras, cinco coches de seguridad en la primera vuelta en la Curva 2. Somos conscientes de que hay puntos complicados en la primera vuelta", argumenta.

Alonso tiene la clave para la arrancada: "Si el coche sale bien y aprovechas el rebufo se ganan posiciones, pero si no..."

"Si tienes una mala salida tendrás que defender .Será una decisión bastante instintiva de tres o cuatro segundos", sentencia en palabras que recoge 'SoyMotor.com'.

Te puede interesar

La vuelta mágica de Carlos Sainz en Rusia que casi le da su primera pole en la F1

El error infantil de Hamilton en el pit lane que le pudo costar la pole en Rusia