Red Bull podría estar cerca de perder uno de sus pilares más importantes de la Fórmula 1. Adrian Newey, su gran gurú, estaría cerca de a punto de anunciar su retirada. Así lo ha expresado él mismo tras el Gran Premio de Canadá, donde Max Verstappen volvió a subir a lo más alto del podio (seis victorias en ocho carreras).

Tras la carrera de Montreal, en 'Sky', se refirió a ello: "Ha sido un viaje increíble, mi sueño desde niño era dedicarme a la ingeniería y al automovilismo, así que cuando conseguí mi primer trabajo y mi primer sueldo, ese fue el gran momento, todo lo demás era un extra".

"Obviamente, todas las victorias son especiales. Las más destacadas son por supuesto, la primera, en México, y todas aquellas en las que el mundial se ha decidido en el último suspiro. Abu Dhabi con Sebastian Vettel contra Fernando Alonso en 2010, y después Max Verstappen contra Lewis Hamilton en 2021", dijo Newey.

Reconoce que su aventura en la F1 "no puede durar siempre": "Mi carrera no puede durar para siempre, así que creo que mientras el equipo me quiera y yo siga disfrutando, seguiré. Sin embargo, siendo realistas, está en una cuenta atrás. Cuándo será ese día, no lo sé".

Un podio histórico

Este fin de semana, en Canadá, Newey formó parte de un podio para la historia: acompañó a Fernando Alonso, Max Verstappen y Lewis Hamilton en la ceremonia de entrega de trofeos. Tres campeones del mundo y el gran 'gurú'.

"Es un privilegio estar con ellos dos que lo han hecho increíble en sus carreras. Es un top-3 icónico. Dudo que haya habido antes un podio como este. Espero que haya más y, como dice Fernando, hay muchísimo respeto entre nosotros. Podemos pelear muy cerca, así que espero que en algún momento tengamos algo más de ritmo en nuestros coches y podamos pelear por más en el futuro", dijo Hamilton.