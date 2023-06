La realidad de Esteban Ocon es que es noveno en el campeonato del mundo con Alpine. Acumula 29 puntos y ha subido una vez al podio, en el Gran Premio de Mónaco. Y a pesar de estos números, se ve al nivel de Max Verstappen, todo un bicampeón de la Fórmula 1 y actual líder del mundial.

Lo ha dicho en declaraciones a 'DAZN', donde ha sido muy atrevido: "Me veo peleando con Verstappen por un Mundial si tuviéramos el mismo coche. Ahora Max está haciendo un trabajo increíble, está dominando con el Red Bull".

"Pero me da igual con el piloto que fuera. Quiero luchar por el campeonato. Siempre he creído en mí mismo. Tenemos un largo camino por delante, pero mi objetivo es ser campeón del mundo, nada más", ha expresado el que fuera compañero de Fernando Alonso en la escudería Alpine.

Reconoce que su forma de pilotar es "dura": "La verdad es que no quiero que la gente piense que soy un tío duro porque soy un chico majo fuera de aquí. Pero mi forma de pilotar es dura. Probablemente sea verdad, pero estoy feliz con ello".

"No sé lo que me deparará el futuro. Por el momento me siento muy bien en Alpine. Siento que estamos progresando y confío plenamente. Pero en la F1 nunca se sabe el futuro. Sé los sacrificios que he hecho y por todo lo que he tenido que pasar para estar donde estoy. P ero esto es sólo el comienzo", ha sentenciado el galo.

Ni Alpine está al nivel de Red Bull ni Ocon, al de Verstappen. De hecho en estos momentos es muy difícil igualar el nivel del neerlandés, que camina firme hacia su tercer campeonato del mundo consecutivo.

Pero Ocon no se corta y cree que con el mismo coche sería campeón de la F1. Algo muy difícil de comprobar porque Red Bull no tiene pensado cambiar su pareja de pilotos a corto plazo. Y tampoco el francés está en sus planes.