El futuro de Adrian Newey es la gran pregunta que se hace todo el mundo en el paddock. Es la gran pregunta que se hace todo el mundo en la F1. Y normal que sea así. Normal que sea así pues el ingeniero, el gran gurú del Mundial, es de esos que crea coches campeones. De esos que gana títulos. De los que convierte en oro todo lo que toca. Que se lo digan a Red Bull, que en estos 19 años con él han ganado no pocos títulos tanto de pilotos como de constructores.

Que se lo digan a un equipo que ya sabe que el gran artífice del éxito que ha tenido y tiene la marca dice adiós. Que se va. Que se marcha. Que deja la escudería en la que ha estado casi dos décadas. Ahora, claro está, todos le quieren. Le quieren en Ferrari. Le quieren en Aston Martin. Le quieren en Williams.

Él, de momento, no suelta prenda. Se está tomando un tiempo de descanso. Un tiempo de reflexión. Un tiempo para decidir qué hacer y si acepta una de las no pocas ofertas que tiene en la Fórmula 1. Sí, puede ser que sí siga o puede ser que no. Puede ser que siga en primera línea, o puede ser que no.

Le ven... de verde

Mientras él se lo piensa, otros hablan. Otros como Helmut Marko. Como el asesor de Red Bull. Como otro de los que puede dejar la marca en no demasiado tiempo viendo cómo evoluciona todo tras el 'caso Horner'. Y el veterano miembro del equipo de las bebidas energéticas ha dejado una frase que ilusiona y mucho a Aston Martin... y a Fernando Alonso.

Porque, usando una metáfora cromática, ha dicho cómo ve él a Newey en los próximos años: "¿Que con qué color le veo en el futuro? El rojo choca un poco con el azul oscuro..."

"Pero todo es posible con un gran color... con un gran color como el verde", sentencia Marko en palabras en el GP de Miami.

Sí, le ve de verde. De verde Aston Martin. Le ve formando una pareja de ensueño junto a un Fernando Alonso que sabe bien cómo se las gasta Newey a la hora de diseñar coches.

El tiempo dirá qué es lo que termina sucediendo, pero Aston Martin está en la puja por el gran gurú de la F1. Por alguien que ha creado coches campeones en Williams, en McLaren y en Red Bull.