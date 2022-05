Nicholas Latifi se convirtió en el verdugo inesperado de Carlos Sainz en el Gran Premio de Mónaco. Desde Santa Devota hasta la salida de Portier: ocho curvas tardó Latifi en dejar pasar a Sainz después de que el piloto madrileño saliese de boxes y tuviera que levantar para dejar pasar al de Williams en la subida del casino.

"Quitad a este tío del medio", gritó el piloto de Ferrari por radio a su ingeniero. "Es agridulce, sobre todo porque yo estaba liderando la carrera antes de la parada. Tras la parada tuve una out-lap horrible tras un coche doblado. Me costó un par de segundos de tiempo de carrera, que fueron suficientes para que Checo me adelantar", señaló.

"Perdimos la oportunidad de liderar. Es duro porque la victoria estaba ahí para conseguirla, pero di todo de mí y volveremos más fuertes como equipo", añadió el piloto de Ferrari después de ver cómo se le escapaba su ansiada primera victoria en la Fórmula 1 pero demostrando, una vez, que ya la está rozando con la punta de sus dedos.

Ahora, ha sido Antonio Lobato quien ha corroborado la versión del '55' después de analizar la carrera en 'A Diario' de 'Radio Marca': "He visto la imagen diez veces. Es lo que le separó a Carlos Sainz de ganar este Gran Premio. Sale por delante de Latifi pero con los neumáticos de seco-duro, le pega un trallazo el coche y Latifi que va con vuelta perdida le recupera la posición".

"Y banderas azules, banderas azules, banderas azules... ocho curvas, hasta el túnel no se apartó. Me recordó a lo de 2004 en el GP con Ralf Schumacher de estorbo a Fernando Alonso, que al final en su desesperación por pasarle se estrella en el muro. A Carlos le separó eso, el tiempo que perdió con Latifi", agregó el periodista.

Sin embargo, valoró positivamente la prueba que disputaron todos los pilotos, incluido el propio Sainz: "Fue muy divertido. El sábado siempre lo es y el domingo, que muchas veces se convierte en una posición, también lo fue. Hubo decisiones extrañas por parte de dirección de carrera. Hubo banderas rojas, coche de seguridad, batallas...".

"También despropósito de algunos, errores de Ferrari a la hora de elegir la estrategia, aciertos de Red Bull y un tío que hizo un GP excepcional que fue Checo Pérez. Y Carlos Sainz que gracias a sus decisiones como estrategas y llevando la carrera pudo salvar el segundo puesto", añadió Lobato.

Por último, el periodista reconoció que no entiende las quejas de Charles Leclerc a pesar del fallo de Ferrari en su estrategia: "No puede quejarse porque otros corredores tipo Verstappen, Fernando o Carlos han tenido más desencuentros con infortunio. Ferrari le perjudicó notoriamente tomando decisiones bastante torpes. No está tan lejos de Verstappen y tiene más puntos que Ferrari".