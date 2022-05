La victoria de Sergio 'Checo' Pérez en el Gran Premio de Mónaco, la tercera en su dilatada carrera en Fórmula 1, ha escocido mucho, ojo, dentro del garaje de Red Bull. Concretamente, al otro lado.

Jos Verstappen, padre de Max, ha estallado contra la escudería en una columna publicada en la página web oficial del vigente campeón de Fórmula 1, asegurando que se siente "decepcionado" por la estrategia llevada a cabo por los de Milton-Keynes en el Principado.

El expiloto de F1 cree que los de las bebidas energéticas "favorecieron" al mexicano en detrimento de su hijo, aún líder del Mundial.

"Red Bull logró un buen resultado, pero al mismo tiempo ejerció poca influencia para ayudar a Max a ponerse al frente. A Max, que es el líder del campeonato, no le ayudó en ese sentido la estrategia elegida. Se volvió completamente a favor de Checo. Eso fue decepcionante para mí, y me hubiera gustado que fuera diferente para el líder del campeonato", arranca Jos.

Además, resta mérito a la victoria de Checo: "Pérez en realidad ganó la carrera debido a la parada en boxes anterior. El equipo quizás pueda explicar eso como una apuesta, pero ya habían visto, por ejemplo con Gasly, que los intermedios eran la mejor opción en ese momento".

"Me hubiera gustado que fueran por Max, pero claro no soy del todo objetivo. Creo que aquí se han tirado diez puntos de Max. Especialmente con los dos retiros que hemos tenido, necesitamos todos los puntos. No olvides que Ferrari actualmente tiene un coche mejor, especialmente en la calificación", ha zanjado el padre de Max.