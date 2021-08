Jorge Lis, quien fuera subcampeón de España de 125 cc en 1996, se encuentra ingresado grave por coronavirus después de decidir no vacunarse. Su familia ha hecho pública su situación con el objetivo de concienciar.

Su hermana, Elena, ha publicado una columna en el diario 'Levante-EMV' en la que ha contado cómo fue la "radicalización" de su hermano, quien negó el coronavirus y no accedió a vacunarse.

Este fue el mensaje que Jorge le envió a su hermana: "Tengo miedo Elena, de que por haber sido un cafre ahora no podamos frenar esto. Esta semana ha sido de golpe una de mis mayores lecciones de vida. Pasar mucho tiempo en Twitter, etc, me había radicalizado al extremo. Ojalá me hubiera vacunado".

"Este Whatsapp me lo mandó el pasado 13 de julio mi hermano Jorge, 46 años y negacionista declarado, tras haber confirmado con una PCR que los vómitos y fiebre que tenía eran debido al coronavirus. Días después ingresaba en el hospital. Se fue con su ordenador y una maleta cargada de libros, sin sospechar que en pocos días le iban a inducir al coma porque era necesario intubarle para salvarle la vida", cuenta Elena.

"Jorge y yo nos habíamos enfrentado un montón de veces por el tema de la covid. De hecho, era por lo único que discutíamos. Él, que al inicio de la pandemia vivía atemorizado, de repente dio un giro y se contagió de un virus invisible y muy peligroso: el de las teorías que niegan la existencia de la covid o relativizan sus efectos", continúa.

"En el mejor de los casos nos enfrentaremos a unos meses de angustia, con el teléfono pegado día y noche, con muchos altibajos y momentos de tensión. En otros escenarios prefiero no pensar. No me olvido de sus ojos asustados y suplicantes cuando le dijeron que al menos pasaría 15 días en la UCI. Lo que habría dado en ese momento por haberse puesto esa vacuna que despreció. Para él ya es tarde. Su suerte está echada y ya solo depende de Dios y de los sanitarios que se desviven desde hace meses por combatir una pandemia que algunos incautos aún se empeñan en negar", finaliza.

Jorge se encuentra ingresado en la UCI de Hospital La Fe de Valencia. Ese mensaje en el que reconoció su "miedo" fue enviado el pasado 13 de julio. Desde entonces el expiloto se encuentra en estado grave.