KTM no tendría sitio para Marc Márquez en la oficial, según Pol Espargaró. Cree que con Brad Binder y Pedro Acosta ya está la alineación cerrada. Eso sí, deja claro que le encantaría tenerle a él o a Jorge Martín en "su estructura". Sin embargo, el de Cervera ya ha apuntado que de dejar Gresini no será para recalar en otro equipo satélite de la parrilla.

"Ahora mismo el equipo oficial está cerrado, con Brad Binder hasta 2026 y mi deseo es que Pedro Acosta vaya vestido de naranja la próxima temporada, y con esta pareja creo que KTM tendría un equipo muy bueno y competitivo, pero no digo con esto que no haya podido haber ofertas", ha dicho Pol durante el Gran Premio de Italia.

Y habla de esa "carambola": "Dicho esto, si hay una carambola y Marc o Jorge no acaban en la Ducati de fábrica, lo que no me gustaría porque son los dos muy buenos, sería una pasada tenerlos en nuestra estructura, pero eso es aventurarse".

Y Espargaró cree que en KTM sí pueden lucha por el mundial: "Con Pedro y el nivel que está demostrando, la moto está ya para luchar por el título. Evidentemente ha cometido muchos errores, por juventud, por que se exige demasiado y la moto aún no está en el punto, por inexperiencia, unas malas jugadas que han impedido que Pedro estuviera ahora mismo entre los tres primeros del campeonato".

"Es evidente que la KTM no es la Ducati, pero vamos a seguir trabajando duro para que lo antes posible no solo sea igual que la Ducati, sino mejor. Quizá el próximo año la moto esté ya a la altura para tener a pilotos como Pedro, Brad o Marc Márquez...", cerró.

Si KTM es una opción para Márquez, parece que Espargaró apuesta por otra alineación de pilotos. Confía en que en 2025 estén Binder y Acosta en la oficial.