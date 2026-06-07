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El español fue arrollado por una moto

Escalofriante accidente de David Muñoz en la última vuelta del Gran Premio de Hungría de Moto3

El piloto sevillano estuvo involucrado una caída múltiple en la última vuelta de la prueba tras sufrir un contacto con la moto delantera de Álvaro Carpe.

Caída David Muñoz GP Hungría 2026Caída David Muñoz GP Hungría 2026Redes

El Gran Premio de Hungría de Moto3 ha dejado en la mañana del domingo un aparatoso accidente que tuvo a David Muñoz como principal afectado. El sevillano se fue al suelo después de un contacto con Álvaro Carpe y desencadenó las caídas de Brian Uriarte y Valentín Perrone.

Al tratarse también de la última vuelta de la prueba, la carrera se dio por concluida con la bandera roja y fue Máximo Quiles quién se llevó a casa su quinta victoria de la temporada. El accidente obligó a las asistencias sanitarias a actuar y un helicóptero tuvo que intervenir de inmediato para trasladar a Muñoz al hospital más cercano.

Intact, escudería del joven piloto, ha comunicado en redes que Muñoz sufre una fractura: "Tras su accidente y colisión durante el GP de Hungría David Muñoz sufrió fracturas en su pelvis. El español se encuentra actualmente siendo operado en un hospital de Budapest. Todo el equipo le desea lo mejor y una pronta recuperación".

Consolida de esta manera su puesto de líder Máximo Quiles, seguido por un Álvaro Carpe que quedó tercero. David Almansa fue segundo y adelanta así a un Brian Uriarte que a pesar de llevarse la primera plaza en Mugello, en Balaton Park no ha sido capaz de superar el cuarto puesto.

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