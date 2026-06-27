Tensión en Aprilia: dura pelea entre Martín y Bezzecchi que casi termina en accidente

El de San Sebastián de los Reyes tuvo que reducir la velocidad para evitar irse al suelo ante un intento de adelantamiento de su compañero. Jorge terminó quinto y Bezzecchi, cuarto.

Ha sido una 'sprint' extraña la de Assen. Raúl Fernández se ha llevado la victoria seguido de su compañero Ai Ogura. Los dos pilotos de la escudería TackHouse, satélite de Aprilia, han sido los más rápidos de la prueba.

Fabio Di Giannantonio, como la mejor Ducati, ha completado el podio. Sin embargo, lo verdaderamente sorprendente ha sido la cuarta posición de Marco Bezzecchi y la quinta de Jorge Martín. Ambos eran favoritos a llevarse la victoria. Jorge partía desde la 'pole' y Bezzecchi desde la tercera posición.

Ambos pelearon por ser cuarto y quinto entre ellos dejando una acción al límite que casi termina con el madrileño yéndose fuera de la trazada. Jorge salvó la caída pero perdió mucho tiempo y sus opciones de recuperar la plaza se desvanecieron.

Marc Márquez terminó siendo sexto. El ilerdense cruzó la línea de meta en séptimo lugar pero una sanción a Bagnaia por superar los límites de pista terminó con Marc ganando una posición extra y evitando que la diferencia de puntos con las Aprilia fuera mayor.