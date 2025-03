El 'juguetón' mensaje de Bagnaia sobre luchar con los Márquez: "Será divertido..."

El Gran Premio de Las Américas está siendo diferente para 'Pecco' Bagnaia. Tras un comienzo dubitativo en las dos primeras carreras, el italiano está con hambre para revertir la situación. Bagnaia es consciente de que está en el punto de mira y las comparaciones con Marc Márquez están siendo constantes. Unos comentarios a los que 'Pecco' no quiere hacer caso.

Tras finalizar la carrera al 'sprint', 'Pecco' ha mostró su felicidad en los micrófonos de 'DAZN'. Competir y sentir que está más cerca de su compañero en Ducati ha supuesto un gran paso adelante para el piloto: "La verdad es que el ritmo y el 'feeling' eran mucho mejores, así que estoy contento".

Sin embargo, Bagnaia sabe que hay muchos detalles a mejorar y ha querido hacer hincapié en ello: "Tengo que hacerlo. Hay que seguir así en el sector 3; el 4 es bastante bueno, pero en el resto tenemos que dar un paso adelante. Mañana la carrera será más larga, más dura y pienso que será divertida".

Tras esta evolución, y conocedor de que Marc no ha puesto toda la carne en el asador, el objetivo para 'Pecco' no es otro que luchar con Álex Márquez por la segunda posición. El italiano lo tiene claro: "Pienso que hoy Marc no ha sacado lo máximo, pero se puede luchar con su hermano, así que voy a intentarlo. Lo que será, será".