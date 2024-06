Sin duda la difícil decisión que Ducati tuvo que tomar hace unas semanas para decidir quién sería el encargado de acompañar a Pecco Bagnaia en el equipo oficial de en 2025. Ducati Lenovo se acabó decantando por Marc Márquez, lo que dejó a Jorge Martín fuera de la estructura.

Aleix Espargaró, que es un reconocido amigo de Jorge Martín, ha declarado ante los medios en Assen, cuál es su opinión sobre la decisión que ha tomado Ducati, y sobre todo de la llegada del madrileño a Aprilia, que según el catalán, fortalecerá mucho al equipo.

"Creo que Aprilia ha pescado bien. A mí me sabe muy mal que Maverick no continúe. De hecho, después de anunciar a Jorge, hablé con él. Le llamé y le dije que era el mejor equipo del 'paddock', que podían luchar por ganar el Mundial, pero él ha tomado otra decisión y ojalá que le vaya muy bien y que pueda ganar con la cuarta marca", ha expresado Aleix en declaraciones para el diario 'AS'.

"Aun así, con Bezzecchi, que es un piloto joven, igual que Jorge, y con mucha hambre y talento, seguro que no están muy contentos con la fábrica con la que están ahora, querrán revancha. Creo que Aprilia ha cogido a dos buenos pilotos", ha añadido 'Il Capitano'.

Aún así, Espargaró ha elogiado a Márquez y se ha mostrado comprensivo con la decisión que han tomado desde Borgo Panigale: "¿Se pueden hacer bien las dos cosas? No entro a valorar eso. Al final, es difícil, pero lo que sí creo es que no hay discusión en que han cogido a uno de los mejores pilotos de la historia. Eso es indudable. Marc tiene un talento increíble, pero sobre todo tiene un hambre que es una locura".

No obstante, para cerrar, Espargaró ha afirmado que la decisión que han tomado en Ducati les ha podido perjudicar a futuro: "Para mí se han disparado en un pie, porque han perdido seguramente a dos motos en Pramac, tres pilotos con un talento descomunal y han reforzado a las dos fábricas que más cerca tienen, como KTM, que ha hecho un superequipazo y a Aprilia. Veremos si la apuesta todo a uno les sale bien o no. Eso sólo el tiempo lo dirá".