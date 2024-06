Jorge Martín dejará Ducati y se marchará a Aprilia a final de temporada. El equipo primero le informó que le daba la moto oficial para posteriormente cambiar de opinión y dársela a Marc Márquez. Por lo que decidió marcharse y apostar por el proyecto de Aprilia.

Y ahora Martín ha respondido a todo lo ocurrido. Lo ha hecho en la previa del Gran Premio de Países Bajos: "A veces en la vida te das cuenta de que las cosas no van como uno quiere, fue un poco frustrante, después de cuatro años intentando llegar a la moto oficial, entendí que yo no era la mejor decisión para Ducati, que lo era Marc. Pero bueno, tomé la mejor oportunidad que pude y creo que seré más feliz los próximo años allá donde vaya y estaré en un equipo de fábrica que era mi sueño. Voy a ir a un lugar donde verdaderamente me desean, me siento deseado y van a dar el cien por cien por mí".

Muchos acontecimientos se sucedieron en pocas horas: "Es difícil explicar lo que pasó, hablé con Ducati después de Barcelona, todo estaba claro y la verdad es que no quería hablar de mi futuro durante el fin de semana de Mugello para centrarme en la pista...".

Pero todo se torció después de la carrera: "El domingo por la tarde vi que no estaba nada claro, algo o alguien llegó y me cambió la idea. Me sentí frustrado, llevaba mucho tiempo esperando que llegara al equipo oficial, pero precisamente por eso vi que no iba a llegar nunca. Las cosas pasan porque tienen que pasar y me siento feliz de como han ido las cosas al final".

"Aún es muy pronto, esta trabajando y tratando de hacer un buen equipo para mi el próximo año, pero no quiero adentrarme mucho en todo eso, quedan 12 carreras aun, después de Valencia nos concentraremos en ese proyecto y trataremos de ganar lo antes posible. En Austin Maverick Viñales estaba a otro nivel, así que la moto es competitiva y el material están ahí", sentencia el actual líder del mundial de MotoGP.