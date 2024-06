El Gran Premio de Italia celebrado hace un mes en Mugello supuso un antes y un después para Jorge Martín. El de San Sebastián de los Reyes aterrizó en suelo italiano siendo prácticamente piloto de Ducati y se fue con un contrato firmado con Aprilia para 2025.

Aleix Espargaró, que se retirará al término de la presente temporada, cederá su moto al líder del Mundial. De hecho, fue el veterano piloto el que ejerció de nexo de unión entre ambas partes.

'Il Capitano' ha relatado cómo cambió de parecer el madrileño: "Fue la situación más loca del mundo. Jorge Martín tenía todo cerrado con Ducati la semana del GP de Cataluña".

"Llega el GP de Italia, que habían pasado 4 días desde Cataluña y de golpe se tuerce todo un poco y no acaba de verlo claro. Vino a mi 'motorhome' después de la carrera, un día por la noche y tenía muchas dudas, tenía varias ofertas", ha explicado durante una entrevista en 'Jijantes'.

Fue entonces cuando le abrió las puertas de Aprilia con sólidos argumentos: "Yo le dije 'tío si no puedes estar en Ducati, creo que no hay mejor sitio. Somos la moto a batir, soy el piloto no Ducati que en los últimos 3 años más carreras ha ganado. Un tío como tu, con tu talento y con tu hambre en un equipo como el mío, que es el mejor del mundo, va a ser muy feliz'".

"Se fue del 'motorhome' a las 00:30h de la noche, le mandé un mensaje al CEO de Aprilia e hicieron al día siguiente el contrato corriendo, firmó y fue una carambola para Aprilia", ha explicado.

De hecho, Espargaró asegura que de haberse dado antes la noticia, no se hubiera retirado: "Imagínate, es mi mejor amigo y poder retirarme y que el año que viene mi moto la lleve él es la hostia. Si llego a saber que Maverick también se va, lo organizamos un poco antes y corremos los dos juntos, pero no cuadro por un mes".