Tras un mes sin MotoGP y muchas semanas después de que Ducati anunciara el fichaje de Marc Márquez tras el Gran Premio de Italia, había mucha expectación en torno a la jornada de prensa de este jueves en Assen.

Comparecían los protagonistas, Jorge Martín y el de Cervera, y los medios de comunicación llegaron con las preguntas bien afiladas.

Mucho se ha hablado sobre el 'poder' de Márquez en términos de marketing, y eso mismo le plantearon: "¿Márquez vende más que Jorge Martín?".

Su reacción, que inmediatamente fue viral en redes sociales, no deja lugar a dudas. "Sí, claro. No es malo", afirmó el de Gresini a la vez que levantaba los hombros en señal de obviedad.

"Hay que preguntar a la gente de Ducati, a quien ha tomado la decisión de elegirme, si el hecho de que yo venda más ha influenciado o no. Yo hablé con Gigi después de la carrera de Mugello, en mi motorhome, y allí me dijo que visto mi rendimiento con la GP23 Ducati optaba por mí", explicó.

Además, Marc quiso tener un buen detalle hacia su rival: "Toda la cúpula de Ducati ha tomado una decisión arriesgada, porque ha dicho que no a un pilotazo como Martín para elegirme a mí".

"El primer objetivo de cualquier piloto es estar en un equipo oficial. Había otra vía, la de disponer de una GP25 en Gresini, con la que me habría sentido encantado. Pero, por la razón que fuera, eso no pudo ser. Yo buscaba la mejor moto con el mejor equipo, que es lo que buscaba toda la parrilla. Quien no está en mi lugar es porque no le han elegido", zanjó.