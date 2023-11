Marc Márquez terminó su ciclo en el Repsol Honda con un abandono por caída después de que Jorge Martín se fuera al suelo tocando al '93', pero los focos se centraron en una acción que tuvo con Marco Bezzechi en la que el italiano acabó notablemente molesto con el ocho veces campeón del mundo.

En la curva 3, Márquez tocó y tiró a Bezzechi en una acción que se vio de refilón en la retransmisión y de la que no hubo ninguna repetición. Los comisarios investigaron la acción, pero decidieron no imponer ninguna penalización por ello. Algo que enfadó enormemente al italiano, que cargó contra él ante la prensa, previo paso por el centro médico.

"Márquez decidió poner fin a mi carrera en la tercera curva. Hizo lo mismo que me hizo en Tailandia: me golpeó en la espalda. El problema es que esta vez me ha dado mucho más fuerte, y me he hecho daño en los hombros y en mi pie izquierdo", explicó.

Su cabreo fue a más a medida que iba hablando de la acción: "Su estilo no merece mucha explicación. Decidieron no mostrar la repetición porque la acción fue muy sucia. Es Márquez, así que nadie le puede tocar. Ellos investigan, pero no hacen nada. Los comisarios no tocan nunca a Marc, y es el piloto más sucio de MotoGP".

"Siempre es un incidente de carrera para los comisarios. Cuando haces caer a un piloto, al menos mereces una penalización. La carrera son 27 vueltas, y si me echas fuera en la tercera curva, mereces una penalización. Fui a hablar con los comisarios, pero ellos no quisieron hablar conmigo. Intenté hablar con Carlos Ezpeleta, y no quiso hablar conmigo, de modo que después fui al camión de Marc, a hablar con él. Me dijo que no me vio, pero eso es imposible", concluyó.

Marc Márquez compartirá fábrica el año que viene con Bezzechi, aunque no equipo y ambos lo harán con una satélite, pero pese a ello, lanzó un aviso al '93': "Márquez no respetará a los pilotos de Ducati el año que viene, pero yo haré lo mismo"

La respuesta de Marc Márquez

Ante todas las palabras de Marco Bezzechi contra él, llegó el turno de respuesta de Márquez. Al ser informado de las declaraciones del italiano, el '93' se mostró mucho más escueto: "No voy a perder tiempo con este personaje. Next (siguiente)".

Desde luego, el ambiente acabó caldeado para dos pilotos que el año que viene llevarán la misma moto, una Ducati GP23.