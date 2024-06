Si en el día de prensa previo al Gran Premio de Países Bajos había mucha expectación por escuchar a Marc Márquez y Jorge Martín, protagonistas de la decisión de Ducati, también ha había en torno a la opinión de Pecco Bagnaia sobre su futuro compañero.

El vigente campeón había señalado hace varias semanas que prefería que se quedara Enea Bastianini, piloto que no le ha hecho sombra en las últimas temporadas, y tras anunciarse el fichaje de Marc se limitó a pedir que se mantuviera la buena armonía en el box.

En Assen, el '1' aseguró que el de San Sebastián de los Reyes "se ha merecido mucho estar en el equipo oficial" aunque no haya sido el elegido.

"En este mundo, no hay algo justo o no. Al final, a veces pasan cosas buenas y a veces no, y pienso que Jorge se ha merecido mucho estar en el equipo oficial. Pero no sé lo que pasó, no sé nada", explicó.

Eso sí, no lleva públicamente la contraria a su equipo: "Al final yo soy piloto, y tengo que ser piloto, y no pensar en el resto. Si han decidido seguir así, es una decisión que pensaban que era más correcta".

Sobre el octocampeón del mundo, le volvió a dejar la 'pincelada' de la buena armonía: "Es un nuevo reto, tener otro compañero de equipo a batir. Sin duda, Marc es muy inteligente y va a entender perfectamente la forma de adaptarse al equipo y cómo trabajar para mejorar nuestra situación".