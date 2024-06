"Espero que no haya nada por parte de Ducati. Tengo la tranquilidad de que no van a hacer nada en mi contra y van a darme las mismas armas que a Pecco para luchar por el Mundial": así de tajante se mostraba Jorge Martín antes de volar hacia Países Bajos cuando le preguntaban en 'As' si sentía que los de Bolonia le podían boicotear en su lucha por el título.

Esta cuestión también se la plantearon al vigente campeón en la rueda de prensa previa al fin de semana en Assen, y el '1' aseguró que el de San Sebastián de los Reyes tendrá las mismas armas que él.

"No habrá diferencias en el trato a los pilotos, porque nunca ha pasado que a un piloto de otro equipo le quiten cosas", arrancó el italiano.

De hecho, prácticamente metió en el saco a Marc Márquez: "Jorge tendrá las mismas cosas que yo hasta el final, porque también Marc ha tenido evoluciones en su moto, en Jerez. Ahora las motos son muy similares".

Además, cree que Martín tendrá un extra de motivación para querer ganar al equipo que le ha desechado: "Y Jorge tiene una motivación muy importante ahora, porque quiere llevarse el número #1 a Aprilia, como es normal".