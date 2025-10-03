El padre de Márquez desvela el día en el que Marc casi tira la toalla

Julià Márquez ha recordado la llamada que recibió del entonces piloto de Honda tras una doble caída en Silverstone.

El noveno campeonato de Marc Márquez, el séptimo en MotoGP, ha sido un alivio y una inyección de autoestima para el ilerdense, pero también ha insuflado un gran orgullo en su entorno.

Volver a ganar cinco años después tras haber pasado cuatro veces por quirófano y haber sufrido dos episodios de diplopía no está al alcance de la mayoría de los mortales.

"Ha vuelto. Había gente que pensaba que no, pero ha vuelto. Estamos muy contentos. Ha sido algo muy duro para él, tanto en lo físico como en lo mental, pero él es muy fuerte", señalaba Julià Márquez en 'RAC-1' tras el título logrado en Motegi.

El padre de Marc y Álex Márquez elogió la resiliencia de su hijo mayor: "Ha pasado 4-5 años muy duros. Él nunca tiró la toalla, siempre ha trabajado, siempre ha dado más, porque ya sabemos que es muy fuerte. Pero él sabía, o sabíamos, al menos por dentro, que él llegaría".

Eso sí, ya en declaraciones a 'DAZN', Julià desveló el día en el que Marc casi tira la toalla después de una doble caída en Silverstone en 2023.

"Hubo algún momento malo o un momento bueno. Recuerdo una llamada, creo que fue en Silverstone. Me dijo: 'Papá, no me queda cuerda'. Y yo le dije: 'Si a ti no te queda cuerda, a los demás…'. Si a él no le quedaba cuerda, los demás no tenían. Porque es increíble lo que tiene. Es muy fuerte", confesó. Y, la verdad, es que le quedaba cuerda para rato.