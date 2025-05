Ducati, sobre la superioridad de Marc Márquez: "No va fumando encima de la moto"

"Qué debo decir de Márquez… Está haciendo algo realmente precioso desde el punto de vista deportivo": así responde Gigi Dall'Igna cuando le preguntan por el arranque de temporada de Marc con el equipo oficial de los de Borgo Panigale.

Durante el Gran Premio de Jerez, al director general de Ducati le preguntaron por las ocho victorias en diez carreras del ilerdense y la superioridad que está demostrando.

Eso sí, el italiano no cree que vaya tan sobrado: "No, Marc no va fumando encima de la moto. Honestamente, no creo que vaya fumando".

"Lo que es verdad es que no arriesga. No arriesga porque no ha necesitado hacerlo, pero cómodo no va", explicó en declaraciones que publica 'As'.

A pesar de su 8/10, Alex Márquez lidera el Mundial con un punto más que su hermano mayor. ¿Qué pasará? El gurú de Ducati no se atreve a dar sus pronósticos.

"Qué debo decir a eso. Simplemente, que venza el mejor. ¿Si el mejor es Marc? Que venza el mejor", ha zanjado.