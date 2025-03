Ducati señala el Gran Premio en el que Bagnaia peleará con Márquez: "Esperemos que luchen..."

Marc Márquez ha impuesto un dominio absoluto sobre el asfalto en este comienzo de temporada. El de Cervera reina en MotoGP y en la clasificación general de pilotos, en la que ocupa el primer puesto. Marc ha conseguido 74 puntos de 74 posibles y ha cruzado la línea de meta como primero en las dos 'sprints' y en las dos carreras que se han disputado.

Esta superioridad ha disipado un debate que a principio de temporada prometía ser protagonista, la pelea Márquez vs Bagnaia. Las predicciones les situaban como los grandes candidatos al título pero el turinés no ha sabido adaptarse a la moto y, de momento, no parece haber encontrado la versión que lleva mostrando tantas temporadas seguidas.

Ducati es consciente de la actual superioridad de Marc pero señala una fecha en el calendario en el que el de Cervera podría encontrar en Bagnaia un fuerte rival por la victoria. Davide Tardozzi, jefe de la escudería, ha desvelado cúal es ese circuito en el que el italiano podría dar un golpe en la mesa.

"Sabemos que COTA(circuito de Las Américas) es una especie de parque para Marc Márquez. Pero al final, en Qatar, sí que esperamos que Pecco esté allí luchando con él por la victoria", ha reconocido el directivo italiano en unas declaraciones para 'TNT Sports' en las que también deja ver el soberbio favoritismo con el que cuenta Marc en el próximo Gran Premio de Estados Unidos, donde ha ganado siete veces.