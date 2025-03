La reflexión de un piloto de Ducati sobre ser compañero de Márquez: "Nos engañamos si..."

Marc Márquez ha comenzado la temporada de la mejor manera posible. El de Cervera ha dominado los dos primeros grandes premios de la temporada consiguiendo 74 puntos de 74 posibles. Marc ha ganado las dos carreras y las dos 'sprints' consiguiendo también marcar el mejor tiempo en las dos sesiones de clasificación.

Su dominio es incuestionable, pero lo que también ha quedado demostrado ha sido la rápida adaptación a Ducati. Al fin y al cabo, Márquez llegaba a la escudería más potente de MotoGP tras sus peores años en la élite, a excepción del de Gresini. Teniendo en cuenta la presencia de 'Pecco' Bagnaia, la gran incógnita se situaba en predecir cómo se iba a integrar Marc en una escudería así.

Michelle Pirro, piloto probador de Ducati, ha hablado sobre lo que es tener a Márquez como compañero: "No paraba de decir que todo iba bien, que todo era perfecto. Pensé que era una actitud y no lo entendía. Luego entendí que Marc fue el primer piloto que llegó a Ducati desde una moto peor. Me sentí orgulloso, porque si Ducati es hoy la mejor moto, el mérito es también un poco mío. No creo que Marc Márquez sea de los que se dan por satisfechos. Nuestra moto está realmente a un nivel que roza la perfección".

"Nos engañamos si decimos que Marc Márquez no es el más incómodo de los compañeros de equipo. También podemos decir que Pecco Bagnaia, tanto por el carácter que tiene como por el talento que atesora y la velocidad de la que es capaz, es el que menos puede sufrir con un compañero como Márquez. Estoy seguro de que veremos grandes luchas y al final lo que importa es que el título vuelva a Ducati", ha reconocido Pirro en unas declaraciones para el medio 'MOWMAG'.