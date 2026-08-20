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"A veces la vida va por donde quiere"

Ducati lamenta que Bagnaia no haya podido hacer sombra a Marc Márquez... con mención a Pedro Acosta

Gigi Dall'Igna, director general de Ducati Corse, se ha referido a la "trampa" que supuso ver que el italiano no podía luchar contra el ilerdense.

Pecco Bagnaia y Marc Márquez, compañeros en Ducati Pecco Bagnaia y Marc Márquez, compañeros en DucatiGetty Images

Cerrada la salida de Pecco Bagnaia rumbo a Aprilia y el fichaje de Pedro Acosta procedente de KTM, a Gigi Dall’Igna le han preguntado durante una entrevista en 'Moto.it' por qué no ha funcionado el tándem entre el italiano y Marc Márquez.

Para nadie es un secreto que el '63' ha estado a años luz del '93' desde la llegada del segundo al box de los de Borgo Panigale, y el director general de Ducati Corse así lo reconoce.

"La vida a veces te presenta trampas. Forman parte del juego y, aunque intentes contrarrestarlas, a veces la vida va por donde quiere", ha señalado al respecto.

Eso sí, ya de cara a la próxima temporada en la que Acosta suplirá a Bagnaia, Gigi espera que está situación cambie.

"Eso es lo que queríamos y siempre hemos querido. Lo quisimos con Pecco y Marc y lo queremos también para el futuro", ha zanjado.

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