La duda de un mito del tenis sobre el regreso de Carlos Alcaraz en el US Open

Una leyenda del tenis aplaude la gestión de Carlos Alcaraz sobre su lesión

Rick Macci, exentrenador de Venus y Serena Williams, cree que al murciano le llevará tiempo estar en condiciones para luchar por el número 1.

Tras entrenar con bastante intensidad junto a Holger Rune durante los últimos días en el Real Sociedad Club de Campo de Murcia, Carlos Alcaraz ha anunciado que jugará el US Open.

El murciano no disputa un partido desde el pasado mes de abril, cuando se retiró del Conde de Godó, y su presencia en Nueva York parece estar ya asegurada.

Sobre la misma ha reflexionado Rick Macci, exentrenador de Venus y Serena Williams, en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Para el entrenador, la presencia de Carlitos le dará otro tinte al 'major': "Si el mago español juega el US Open, el último Grand Slam del año estará muy igualado".

"Venir de una lesión y siendo uno de los mejores del mundo mostrará su juego y si su mentalidad es dura como el granito", ha añadido.

Eso sí, Macci tiene dudas de cómo pueda estar en el US Open: "Está al 50% que le dé un mordisco a la Gran Manzana y quiera pelear y luchar".

"Carlos jugará cuando se sienta preparado para divertirse, pero su regreso absoluto llevará tiempo para llegar al número uno", ha zanjado.