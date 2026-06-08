La demoledora frase de Máximo Quiles sobre Marc Márquez: "Los desmoraliza antes de empezar"

El piloto español ha elogiado al ilerdense por su victoria en Hungría y ha destacado su fortaleza y capacidad de sacar ventaja de sus rivales antes de la carrera.

Marc Márquez ha vuelto a demostrar por qué es el mejor piloto del mundo. El vigente campeón ha vuelto este pasado domingo a la senda de la victoria tras acabar primero en el GP de Hungría, después de un comienzo de temporada complicado.

El ilerdense remonta levemente en la clasificación por el título tras completar un fin de semana pleno de victorias. A su vez, otro piloto español también se llevó la victoria en la categoría de Moto3: Máximo Quiles.

El joven piloto murciano, uno de los pupilos de Márquez, ganó la carrera del domingo, horas antes que el piloto de Ducati, y tras la carrera le dedicó unas palabras. "Lo veo fuerte, lo veo motivado y va a dar caña", asegura Quiles en una entrevista concedida al 'Diario AS'.

"Todavía sigue con el hombro. Como él dijo, si está para luchar, es que algo están haciendo mal los demás. Es bueno; los desmoraliza un poco ya antes de empezar. Tengo que aprender de él", añade Máximo, resaltando la capacidad de Márquez para desmoralizar a sus rivales.

Por el momento, Márquez ostenta el quinto puesto en el Mundial de MotoGP, pero está ansioso por completar una remontada histórica y ganar su décimo título.

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