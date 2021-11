"Lo que de verdad me da miedo es tener que correr con él el año que viene". Quien habla es Enea Bastianini sobre Darryn Binder, quien ya ha sido bautizado por algunos como el "Mazepin de MotoGP".

El piloto, que la temporada que viene estará en MotoGP, no para de recibir críticas por su conducción en ocasiones temeraria: "Me sorprende porque el año que viene estará en MotoGP. No es la primera vez que ocurre con él. No es un gran currículum para él".

"Es muy extraño cómo se comportó en ese momento. Su comportamiento es imperdonable. Y no es la primera vez. Podía haber acabado peor", continúa.

Y no es el único. El español Aleix Espargaró ha asegurado que lo suyo "no tiene nombre": "Lo de Darryn Binder no tiene nombre. Una más, no sé qué decir, es increíble".

"Hay pilotos agresivos que han cambiado como Fenati o Zarco que era uno de los más sucios de la categoría, pero desde el accidente de Austria, ahora es agresivo, pero no ha hecho nada grave. Darryn Binder es una tras otra, ahora a esperar a que Dirección de Carrera actúe. En MotoGP debería ser más difícil llegar a ella. Cada vez hay más igualdad de motos y estamos más juntos. Se debería proteger la categoría, yo no decido las normas, pero sí que se debería tener alguna idea sobre qué hacer", ha denunciado.

Binder no ha llegado aún a MotoGP y ya está recibiendo críticas de sus futuros rivales a pesar de correr este año en Moto3. "Es un poco salvaje", resumen en el paddock cada fin de semana.