El campeón del mundo que analiza la estrategia de Márquez en Austin: "Tenía las de perder..."

Marc Márquez no tuvo su mejor día en la carrera del Gran Premio de Las Américas. El ocho veces campeón del mundo se fue al suelo cuando rodaba primero entregándole en bandeja la victoria a su compañero de equipo, 'Pecco' Bagnaia.

El turinés se apuntó su primer triunfo del año que le sirvió para recortarle mucha distancia a los Márquez en la clasificación del mundial de pilotos. Sin embargo, antes de irse al suelo, Marc protagonizó una acción inverosímil antes de comenzar la carrera.

El de Cervera, con el objetivo de retrasar la salida, aprovechó la incertidumbre general de la parrilla para elegir neumáticos y corrió hacia su box a dos minutos de la salida para cambiar la moto. Muchos le siguieron provocando que el retraso en el inicio de la prueba.

A Marc le salió bien la estrategia pero, según Joan Mir, se la jugó mucho. El campeón del mundo de MotoGP en 2020 explicó porqué lo vio arriesgado: "He visto a Marc que se iba corriendo para allá. Me he quedado tranquilo porque sé que esto, si lo hace solo un piloto, pues él es el que tenía todas de perder. Pero luego, claro, he visto a todos correr".

"Yo no sabía cuántos pilotos era el límite y delante he visto que corrían cinco. He visto que por detrás había más pilotos que corrían y hemos dicho que igual vamos para allá; porque no sabíamos. Ha sido todo muy rápido y caos, pero bueno. Creo que si todos nos hubiéramos quedado en la moto, el que hubiera salido más perjudicado sería el primero que lo hubiera hecho y esa era la realidad", reconoció Mir en los micrófonos de 'DAZN'.