Cambios importantes en el mundial de MotoGP para 2027: se disputará otra clasificación

Habrá una clasificación para el sprint y otra clasificación para la carrera tal y como hace actualmente la Fórmula 1.

El mundial de MotoGP sufrirá importantes cambios de cara a la próxima temporada. No solo en el reglamento en el que ya trabajan los equipos, también en el formato de las clasificaciones del sprint y de la carrera del domingo.

Porque a partir de 2027 habrá dos clasificaciones tal y como ya hace la Fórmula 1: una para la sprint y otra para la carrera larga.

Los viernes MotoGP celebrará tres sesiones: un entrenamiento de 45 minutos, un segundo entrenamiento que pasa a ser de 30 minutos y una clasificación para la carrera al sprint.

En la jornada de sábado se disputará un tercer entrenamiento libre, la clasificación para la carrera y la sprint.

Ya por último, el domingo, se mantiene el plato fuerte: la carrera larga.

MotoGP ha hecho oficial este miércoles los cambios que llegarán en el mundial para el año que viene, que se unirán al nuevo reglamento con las motos de 850cc y las nuevas regulaciones técnicas.

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