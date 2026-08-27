Miguel Ángel Gil, CEO del Atleti: "Julián Álvarez está realmente mal, le han engañado"

El Atleti insiste en que no venderá a Julián Álvarez al FC Barcelona: "No va a ser transferido al Barça con total seguridad".

Miguel Ángel Gil, CEO del Atlético de Madrid, ha explotado por la situación de Julián Álvarez. Después del sorteo de la Champions League, en 'Movistar', ha lamentado que la situación del jugador no es buena y que en ningún caso fichará por el FC Barcelona.

"Julián está realmente mal. Hay personas que se han encargado de engañarle. Lo lamento muchísimo por él", dice el CEO del club rojiblanco. Ya son dos días consecutivos que el futbolista argentino no entrena con sus compañeros.

Pero a pesar de ello, insiste en que no van a vender a Julián al Barça: "Estando yo como consejero delegado, Julián no va a ser transferido al FC Barcelona con total seguridad".

Él quiere que el argentino se quede, pero no cierra la puerta a una salida. Eso sí, en ningún caso al Barça. "Mi sueño personal es que siga con nosotros. Si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en el Atlético de Madrid, buscaríamos alguna alternativa", dice Gil Marín.

Las palabras de Laporta

También ha respondido a las palabras de Joan Laporta, presidente del Barça: "Lo cierto es que nos indigna aún más, nos repugna la falsedad, la falta de ética, de transparencia, de profesionalidad y no podemos más que insistir que no vamos a negociar con el Barcelona bajo ningún concepto".

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