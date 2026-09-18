Rafa Jódar se desvanece en pleno entrenamiento para la Copa Davis

Rafa Jódar, en un entrenamiento de la Copa Davis

El madrileño se sintió indispuesto durante el entrenamiento matutino en Chile y no pudo saltar a pista por la tarde.

Antes de enfrentarse a Chile este fin de semana para conseguir un puesto para las finales de la Copa Davis, Rafa Jódar dio el susto en el entrenamiento.

Según informa 'El Mercurio', el madrileño se desmayó en la sesión matutina y no pudo estar en el de la tarde.

Su ausencia en la pista central Anita Lizana se debió a "algún malestar en el estómago, un pinchazo, algo que comió debió sentarle mal", tal y como apuntó su equipo al citado medio.

"No siento la pelota, no estoy cómodo", le decía Rafa a su padre y a David Ferrer, aunque tras el sorteo quiso tranquilizar en rueda de prensa.

"Estoy bien, preparado para competir. Ayer no pasé un día bueno, con problemas estomacales. Pero ya estoy al cien por cien, con mentalidad positiva, igual de ilusionado que el resto del equipo y con ganas de empezar", señaló.

España debuta este sábado en su primera eliminatoria de Copa Davis y Dani Mérida abrirá la serie ante Alejandro Tabilo.

Jódar se enfrentará a Cristian Garín y ya el domingo, Jaume Munar y Pedro Martínez jugarán dobles frente a Tomás Barrios y Alejandro Tabilo. En caso de empate, Jódar se mediría a este último en el partido definitivo.