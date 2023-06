A Álex Márquez sigue sin salirle nada bien este 2023. Tras firmar una gran clasificación en la que logró el tercer mejor tiempo para acompañar a su hermano Marc Márquez y a Pecco Bagnaia en la primera línea de salida en Mugello, la carrera al sprint del Gran Premio de Italia truncó todos sus planes.

Las esperanzas de subir al podio, o incluso de pelear por la victoria, se esfumaron en la primera curva. El de Cervera trazó el giro por fuera para salir con mayor velocidad que sus rivales, pero cuando se preparaba para acelerar, Brad Binder le tocó, provocando la caída de Álex.

Los comisarios investigaron la acción y rápidamente tomaron la decisión de imponerle al sudafricano una 'long lap penalty', algo que choca con el criterio que habían mantenido desde el inicio de la temporada, que establecía que tirar a un piloto conllevaba una doble 'long lap'.

Esta decisión resulta especialmente llamativa teniendo en cuenta que en el Gran Premio de Francia le impusieron tres puestos de sanción en parrilla a Álex Márquez por sacar de pista al propio Binder, lo que supuso un perjuicio para el catalán mucho mayor que el que ha tenido la acción del sudafricano, a pesar de que la acción de Le Mans tuvo unas consecuencias mucho menores.

Al concluir la carrera, Márquez no dudó en criticar la decisión de dirección de carrera. "Han vuelto a demostrar que no tienen mucha idea y que hacen un poco lo que les parece en cada momento, y sin mirar otras acciones, que creo que sería lo justo, comparar otras acciones y a partir de ahí poner las mismas penalizaciones", dijo Márquez en declaraciones a 'DAZN'.

Para el de Cervera, la inconsistencia en las sanciones merma la credibilidad de los comisarios: "Cuando fui a Dirección de Carrera en Le Mans, que yo lo toqué, es verdad, pero no se cayó en ningún momento y no arruiné su carrera, me dijeron que si yo no me hubiera caído me habrían puesto una Long Lap Penalty. Si ves dónde ha acabado el otro piloto, por eso no me parece justa, como otras que ha habido durante la carrera".

En la carrera larga del domingo, Márquez volverá a salir en la tercera posición, y viendo el ritmo de las Ducati, que han copado las cinco primeras posiciones, asegura que el objetivo es subir al cajón.

"Estar en el podio creo que mañana es posible. También dependerá mucho de la salida. Se ha visto hoy que es difícil adelantar, porque al final cuando estamos tantas Ducati delante se hace difícil, porque corren todas igual. Si hacemos una buena salida y primera vuelta, y somos agresivos, puede ser algo positivo. Creo que tenemos ritmo, no para luchar con Pecco Bagnaia, pero sí para luchar por el podio", aseguró Álex Márquez para concluir.