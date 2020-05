Álvaro Fernández Cáliz, jugador de rugby del Madrid Titanes, ha denunciado en redes sociales haber sido víctima de una agresión homófoba. "Me han pegado una paliza por ser maricón", dijo en un vídeo.

"He llegado a casa hace un rato, pero me han pegado una paliza. Me han pateado entre tres, al grito de '¡Viva Vox, viva España!", afirmó en el vídeo.

En el mismo, se señala un diente partido a la par que, visiblemente cabreado, dice: "Otro más, hijos de p***".

Dan una paliza al grito de "Viva Vox" a la pareja sentimental del actor español Pepón Nieto, Álvaro Fernández. pic.twitter.com/h98j4EuGct — Paco Lobo (@Cazatalentos) May 28, 2020

Álvaro Fernández juega en el Madrid Titanes, el primer equipo de rugby gay inclusivo en España. Además, es cantante en el grupo 'The Cloths'.

Aparte de eso, es el exnovio del actor Pepón Nieto, conocido por series como, por ejemplo, 'Los Hombres de Paco'.

Fernández decidió borrar el vídeo de sus redes sociales para escribir un mensaje en el que se podía leer "No más LGTBfobia".

Además, ha confirmado que acudirá a comisaría a denunciar la agresión homófoba.