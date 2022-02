Queralt Castellet ha hecho historia tras llevarse la medalla de plata en la prueba de Snowboard Half Pipe de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. La abanderada española no ha podido representar mejor a su país, logrando la primera medalla para España en esta edición y la quinta de toda su historia.

Individualmente, a sus 32 años de edad y tras cinco ediciones participando, ha conseguido sumar el logro que faltaba en su extenso palmarés, una medalla olímpica. Fue anteriormente triple medallista en los X Games en Superpipe (dos platas en 2019 y 2022 y un oro en 2020), 17 podios en Copas del Mundo, subcampeona mundial en Austria 2015 y medalla de bronce en Aspen 2021.

"A nivel técnico y mental estoy en mi mejor momento", ya avisaba antes de la prueba la medallista olímpica.

Todo esfuerzo tiene su recompensa, y Queralt Castellet se llevará 48.000 euros al bolsillo. Las cantidades de los premios a partir de los objetivos conseguidos son fijados por cada país. En España subía cada edición de los Juegos Olímpicos entre un 10 y un 25%, pero la crisis provocó que a partir de 2008 ese número se haya estancado y no varíe, tanto en verano como en invierno.

No obstante, la Asociación de Deportes Olímpicos (ADO) también ofrece unas becas que ayudan a los deportistas profesionales a seguir preparándose de cara al futuro más cercano. En este caso, una subcampeona olímpica como Queralt Castellet, recibe 30.300 euros fijos y 20.300 en variables que se dividen durante los próximos cuatros años según los resultados deportivos que obtiene.

Dijiste que no te rendirías, que no dejarías de intentarlo. Eran tus quintos Juegos Olímpicos y has venido con la ilusión del primer día. ✨

❤️ Gracias, Queralt. Por tu esfuerzo, por tu trabajo, por tu pasión. #ElCorazónDeEspaña🇪🇸 late muy fuerte contigo. pic.twitter.com/MkTlUvP1Sw