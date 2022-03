El 'New York Times' ha destapado una polémica que salpica directamente a China. De acuerdo con la información publicada por el diario, el país asiático conocía los planes que tenía Rusia de invadir Ucrania, por lo que pidieron que se atrasara para poder terminar sin ningún tipo de problema los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

La publicación hace referencia a fuentes tan relevantes como "altos funcionarios de la administración Biden y a un funcionario europeo" y asegura que "altos funcionarios chinos tenían cierto nivel de conocimiento sobre los planes o intenciones bélicas de Rusia antes de que comenzara la invasión la semana pasada".

La realidad es que el pasado 4 de febrero, día de la ceremonia de inauguración de los JJOO, tanto el presidente ruso, Vladimir Putin, como el chino, Xi Jinping, se reunieron en Pekín.

"La información sobre el intercambio entre los funcionarios chinos y rusos era clasificada. Fue recogida por un servicio de inteligencia occidental y considerada creíble por los funcionarios que la revisaron. Altos funcionarios de los Estados Unidos y de los gobiernos aliados la transmitieron mientras discutían cuándo el señor Putin podría atacar a Ucrania", señala 'New York Times'.

Desde ese momento, los máximos dirigentes del país asiático posiblemente pudieron conocer las intenciones de Putin, que pocos días después después de la finalización de la edición invernal de las Olimpiadas lanzó la orden para iniciar una intervención militar especial con el objetivo de invadir el país ucraniano, produciéndose los primeros ataques de las tropas rusas.

No obstante, hay informaciones contrarias a esta idea: "Sin embargo, los distintos servicios de inteligencia tuvieron interpretaciones diferentes, y no está claro hasta qué punto se compartió la información. Un funcionario familiarizado con la inteligencia dijo que el material no indicaba necesariamente que las conversaciones sobre una invasión tuvieran lugar a nivel de los señores Xi y Putin".

Liu Pengyu, portavoz de la embajada china en Washington, negó totalmente estos hechos: "Las afirmaciones mencionadas en los informes relevantes son especulaciones sin ningún fundamento y tienen la intención de culpar y difamar a China". Pero Ed Hula, fundador del medio 'Around the Rings', comentó la misma información en la columna 'The Hula Report' publicada el pasado 21 de enero.

"Y aquí vamos nuevamente. Hace ocho años, las tensiones entre Rusia y Ucrania se dispararon en vísperas de unos Juegos Olímpicos de Invierno. Rusia tenía en su punto de mira a Crimea, la región disputada durante mucho tiempo y que entonces estaba bajo la bandera de Ucrania", comenzó.

Hula repasó los motivos políticos y deportivos que llevaron a Vladimir Putin a comportarse de este modo en 2014, llegando a la conclusión de que podría ocurrir lo mismo este año 2022. "Si la historia nos da alguna lección, busquen que el señor Putin pulse el botón de reproducción el 21 de febrero, el día después de la ceremonia de clausura en Pekín", concluyó.