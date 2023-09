Jorge Vilda ha roto su silencio este martes trasser despedido por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) como seleccionador del fútbol femenino, que ha considerado que "ha sido cesado injustamente". El ya entrenador destituido ha hecho estas declaraciones en una entrevista en 'El Larguero', programa de Cadena Ser.

Al ser preguntado por su estado, ha asegurado que está "todo lo bien que se puede estar tras ser campeonas del mundo y estar renovado y hoy ser cesado injustamente". "En lo deportivo, voy a aceptar todas las críticas, pero en lo personal creo que sí" que ha sido injusto, ha sentenciado. "Me veía con fuerzas y ganas de disputar una Nations League por primera vez, me motivaba mucho estar en los Juegos Olímpicos...", ha reconocido, que ha apuntado que él no sabía que iba a ser cesado en la reunión que tuvo este martes.

Jorge Vilda ha contado que tuvo "una breve reunión con" el presidente interino de la RFEF, Pedro Rocha, y con la vicepresidenta de Igualdad. "El motivo que me han es que es por cambios estructurales... Tengo la conciencia tranquila. No he entendido mi cese y no lo veía merecido. No me lo esperaba. Al final siempre te queda la ilusión", ha añadido.

Sobre si le ha contactado alguna jugadora de la selección femenina, ha asegurado que "tiene más de 500 mensajes" y no lo ha "podido repasar". Asimismo, tampoco ha tenido contacto con Jenni Hermoso, a quien asegura que ha apoyado y que tiene buena relación con ella. Por otro lado, en cuanto a sus aplausos a Luis Rubiales, ha señalado que él no podría ser el único que no aplaudiera cuando todo el mundo lo hacía, sobre todo, por los elogios que ha recibido por su parte. Además, ha expresado que él no ha estado de acuerdo con sus declaraciones.

En cuanto a su sustituta, ha confirmado que la "he felicitado". "Montse Tomé tiene la capacidad para hacerlo muy bien. Fue elegida por mí para el cuerpo técnico igual que el resto del staff. Creo que el mayor legado que puedo dejar en la selección es el estilo de juego reconocible en todo el mundo y la metodología. Sé que está preparada y lo va a hacer bien", ha aseverado.