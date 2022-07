Sergio García ha dicho adiós al Circuito Europeo. Tras 23 años, el de Castellón renuncia por no sentirse querido y no son pocos los que han dado su apoyo al golfista. Entre ellos, Jon Rahm. El vasco, que ha hecho una vuelta de 70 golpes en el British Open, ha lanzado un capote a su compatriota.

Rahm lo tiene claro: "Entiendo las razones por las que la gente juega el LIV, y es una pena que tengan que renunciar al PGA o al European Tour".

"Sergio ha dedicado media vida al Circuito Europeo. lleva 23 años, y que le den la espalda así no me parece bien. Me duele que haya tenido que tomar esa decisión", cuenta.

Y se muestra crítico: "Que por esta tontería haya jugadores como él que no puedan jugar la Ryder Cup me enfada más. Es el torneo por el que mi familia y yo jugamos al golf, y muchas otras personas en el mundo".

"Que por todo esto el mejor jugador que Europa ha tenido tenga que renunciar es algo que me cuesta entender y procesar. Él hace lo que considera mejor para él, y si los Tours no cooperan es lo que hay", argumenta.

Porque la Ryder es mucha Ryder: "Sé que Sergio quería jugar este año en España. Ya no podrá jugar el Open, y lo de la Ryder me jode mucho más. Es el evento que mejor publicita al golf por el mundo".

"Espero que se sienten a hablar. Hay quien piensa que los que le han dado la espalda al PGA no jueguen más, pero yo no creo que le den la espalda. solo se van a otra oportunidad en la que hay más dinero. Ojala se encontrase un modelo de golf en el que puedan coexistir. No creo que el LIV se vaya a ir, y esto acaba de empezar. Ojalá esto no dure más", sentencia.