Zidane o Mbappé: la encuesta de 'Jugones' a los aficionados franceses en Nueva York

'Jugones' le pregunta a la afición francesa en Nueva York: ¿Quién es la mayor leyenda de Francia: Mbappé o Zidane?

¿Quién es la mayor leyenda de Francia: Mbappé o Zidane? Las camisetas de ambos son las que más se venden.

Los aficionados franceses responden en el micrófono de 'Jugones' desde Nueva York, antes del encuentro entre Francia y Senegal, que acabó con un 3-1.

Y en la encuesta gana Zinedine Zidane por 13 a 7.

Ambos campeones del mundo con su selección, aunque Mbappé tiene a tiro convertirse en el máximo goleador de la historia de Francia: este martes empató a Olivier Giroud con su doblete ante Senegal.

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