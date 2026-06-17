Desde hoy se pueden pedir los descuentos de Verano Joven 2026 para viajar por España y Europa

Los descuentos del plan Verano Joven de 2026 se pueden usar en viajes entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026 y desde este miércoles, 17 de junio, se pueden solicitar.

A pocos días de que arranque (oficialmente) el verano, que no el calor, el registro para solicitar los descuentos del programa Verano Joven 2026 ya está abierto. Desde el miércoles 17 de junio, los jóvenes pueden registrarse para poder acceder a estos descuentos para viajar por España y por Europa durante este verano. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha recordado que este proceso "fácil, rápido y sencillo" ya está disponible desde hoy.

Para poder comprar los billetes con descuento, hay que estar registrado al menos 24 horas antes de la primera compra, con el fin de que el sistema pueda comprobar que se cumplen los requisitos para poder participar en este programa. Las empresas implicadas irán poniendo en marcha la venta de los billetes con descuento "a medida que vayan adaptando sus sistemas", tal y como ha señalado el Ministerio.

¿Qué se necesita para acceder al plan Verano Joven 2026?

Para participar en este programa y disfrutar de los descuentos hay que cumplir estos requisitos:

Haber nacido entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008, ambos inclusive

Tener la nacionalidad española

De no tenerla y ser extranjero, tener residencia legal en España

¿Qué descuentos hay en el plan Verano Joven 2026?

Los descuentos estarán disponibles para viajes en verano, entre el 1 de julio y el 20 de septiembre de 2026, en diferentes medios de transporte. Y para cada uno, habrá un descuento diferente:

Tren - Media distancia convencional: un 90% de descuento del precio de los billetes sencillos de ida y vuelta

- Media distancia convencional: un 90% de descuento del precio de los billetes sencillos de ida y vuelta Tren - Alta velocidad: un descuento del 50% en el precio del billete, con un máximo de 30 euros por billete

un descuento del 50% en el precio del billete, con un máximo de 30 euros por billete Tren - Avant : descuento del 50% en los billetes sencillos y de ida y vuelta

: descuento del 50% en los billetes sencillos y de ida y vuelta Autobús (de competencia estatal): un 90% de descuento en los billetes sencillos y de ida y vuelta

(de competencia estatal): un 90% de descuento en los billetes sencillos y de ida y vuelta Global Flexible Interrail: un 50% de descuento de 10 días en dos meses, cuando se comercialice a través de Renfe

Cómo se accede a los descuentos del Verano Joven 2026

Lo primero que hay que hacer es registrarse en la página web de Verano Joven, algo que es gratuito y sin fianzas. Antes de comprar cualquier billete tienen que pasar 24 horas del registro, para que el sistema compruebe que el interesado cumple los requisitos necesarios para participar en este programa. Se puede acceder al registro con certificado digital, o similar, o a través de un formulario de datos personales.

Una vez registrado, con el código correspondiente, se podrán hacer las reservas en las plataformas de los medios de transporte que entran dentro del programa. Está prohibido reservar en la misma empresa más de un viaje de ida y vuelta para un mismo origen o destino, salvo que no coincida en fechas (y el anterior ya se haya efectuado) o se hayan cancelado los anteriores.

Tampoco se puede 'pasar' el código de registro, ya que es personal e intransferible ni cancelar un viaje formalizado con menos de 24 horas de antelación. Si un usuario acumula más de seis usos indebidos, se le retirará el código de registro y dejará de disfrutar de las ventajas del plan Verano Joven.

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